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288 млн рублей – убыток компании Зарипова по производству клюшек в 2023 году. Суммарный убыток с начала деятельности – 582 млн

ООО «ЗаряД» в прошлом году получило 288 миллионов рублей убытков, говорится в отчетности компании. Годом ранее убыток составил 46 миллионов, пишет «Бизнес Online».

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