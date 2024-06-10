Усэйн Болт получил травму во время благотворительного матча

Бегун играл за сборную мира против сборной Англии.фото: usainbolt.com--> Восьмикратный олимпийский чемпион атлет Усэйн Болт получил травму во время ежегодного благотворительного матча между сборной Англии и сборной мира.
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