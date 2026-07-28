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Аргументы недели

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Кубанские школьники получили медицинскую профессию

Кубанские школьники получили медицинскую профессию

Министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий рассказал об уникальном проекте. Речь идет о сотрудничестве Северской центральной районной больницы и Института повышения квалификации специалистов здравоохранения.

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