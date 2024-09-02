«Бывал в их компании, больше не хочу, спасибо», — звукорежиссер назвал кошмаром вечеринку, проведенную с BTS

Группа BTS часто появляется на событиях и всегда каждый из ребят находится в прекрасном настроении. Создается впечатление, что те вообще не умеют злиться или грустить, но анонимный источник, назвавший себя звукорежиссером команды, пояснил, что музыканты просто научились хорошо скрывать свои эмоции.