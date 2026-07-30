Точный удар по нефтебазе: "Бал" с ракетами Х-35 бьет по инфраструктуре ВСУ

Юрий Ильинов

«Воздушное перемирие»: секретные переговоры и жёсткий ответ Тема «воздушного перемирия» всё чаще появляется в западном информационном поле. Что известно о возможной инициативе США и Украины, раскрыло Reuters. Представители американских и украинских структур провели консультации, связанные с предложением о воздушном перемирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Под таким форматом понимается потенциальное ограничение применения средств поражения в воздушном пространстве. Речь может идти о ракетах, беспилотниках и авиационных средствах. Стороны пока не представили официальных деталей инициативы. Однако сама тема стала предметом активного обсуждения среди политиков и экспертов. «Любые новые идеи могут появиться только через переговорный процесс», — ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио. Почему воздушное направление стало главным Украинский конфликт чем дальше, тем больше зависит от дронов и ракет, а также средств ПВО. Особое внимание уделяется дальности применения вооружений и точность. Эксперты отмечают несколько ключевых факторов украинского конфликта: рост роли беспилотных систем; увеличение дальности ракетных комплексов; использование авиационных средств поражения; борьба за контроль над воздушным пространством. Именно поэтому ограничение воздушных ударов рассматривается как отдельное направление переговоров. Заявления Киева, ответ Москвы Главарь киевской хунты Зеленский ранее заявлял о важности воздушного направления в дальнейшем развитии конфликта. На фоне разговоров о возможном воздушном перемирии стороны продолжают наносить друг другу ощутимые удары. Российские военные регулярно сообщают о поражении объектов, связанных с военной инфраструктурой Украины. В Киеве также заявляют об атаках на важные для России объекты. Напомним, президент России Владимир Путин 28 июня заявил, что Москве поступили предложения о паузе в ударах по глубоким тылам обеих стран. Причина — более мощные российские ответные удары, наносящие серьёзный ущерб. Также поступили предложения ограничить боевые действия четырьмя регионами: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Путин пояснил, что такой шаг позволил бы ВСУ перегруппировать силы с других территорий, и подчеркнул, что «спасение киевского режима» не является целью России. Ранее президент России назвал условиями мира вывод войск из этих регионов, признание их и Крыма российскими и отказ Украины от НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков вообще назвал разговоры о воздушном перемирии «не более чем измышления СМИ, какой-либо конкретики на сей счёт нет». российский реактивный беспилотник «Герань-4 Сикер» заставил говорить о технологическом прорыве на СВО,