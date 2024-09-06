Слова из школьной жизни, в которых делают ошибки даже учителя

С началом учебного года началось и больше разговоров о школе. Учителя пишут задания в дневниках, родители проверяют у детей уроки, дети обсуждают школьные предметы и домашние задания друг с другом и со взрослыми.
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