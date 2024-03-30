ВС Израиля нанесли удар по автомобилю миротворцев ООН в Ливане

Израильский беспилотник атаковал автомобиль Временных сил ООН на юге Ливана. Как сообщает Национальное информационное агентство Ливана, удар по машине с миротворцами ООН был нанесен недалеко от поселка Рмейш.
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