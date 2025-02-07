В РПЦ ответили на идею вологодского губернатора полностью запретить аборты

Заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что отказ от абортов как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях представляет собой разумное решение.
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