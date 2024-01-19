Русские на пороге прорыва, нам не справиться с их новейшими дронами, — основательница «Центра поддержки аэроразведки» (ВИДЕО)

«Россияне сейчас стоят на пороге большого технологического прорыва, наша РЭБ не справится с их новейшими дронами», — заявила в эфире украинского ТВ основательница «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская.
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