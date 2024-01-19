Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Где обломки о чём речь идёт.кто то умышленно вводит в заблуждение.Или аноним по кличке "Русская весна", либо "t.me/RV...Россия применила ...
  • Дмитрий Гурин
    Ну а кто им виноват. Пусть наше зерно для Африканских стран догрызают, уже не жалко. Хотя это нам не жалко а вот Афри...Военные действия ...
  • Юрий Шестаков
    НАТО 20 лет не проживёт! Пусть лучше готовятся к распаду... Останутся несколько малых стран во главе с амерами и брит...Во Франции загово...

Русские на пороге прорыва, нам не справиться с их новейшими дронами, — основательница «Центра поддержки аэроразведки» (ВИДЕО)

Русские на пороге прорыва, нам не справиться с их новейшими дронами, — основательница «Центра поддержки аэроразведки» (ВИДЕО)

«Россияне сейчас стоят на пороге большого технологического прорыва, наша РЭБ не справится с их новейшими дронами», — заявила в эфире украинского ТВ основательница «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх