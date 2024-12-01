Экс-министр Австрии: Запад поддерживает терроризм в Сирии и на Украине

Западные страны активно вовлечены в поставки оружия в Сирию и Украину, играя в «грязную игру», которая охватывает не только военные конфликты, но и потоки наркотиков, наличных денег и наемников, заявила экс-министр иностранных дел Австрии и ныне руководитель Центра G.