«Коммерсант»: США захотели возобновить с РФ диалог по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты Америки, взаимодействуя с российскими официальными лицами, выразили готовность вновь вступить в переговоры по снижению ядерных рисков, а также обсудить выработку новых договоренностей в области контроля над вооружениями.
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