Готовится симулятор свиданий с маньяками, раскрываются подробности новой главы Dead by Daylight, Psychonauts 2 получает русскую локализацию, появляются первые отзывы о перезапуске Saints Row, инсайдеры ожидают ремейк The Last of Us к концу года, Spiders анонсирует сиквел GreedFall и показывает сюжетный трейлер .