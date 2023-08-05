По согласованию с Соединенными Штатами киевская сторона начала атаковать торговые суда, это новый уровень эскалации.
Политолог Марков об ударе по танкеру SIG: по согласованию с США Украина начала атаки торговых судов, это новый уровень эскалации
Комментарии
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E
Ed
Бесит беспомощность России в Черном море. Раньше сидели возле цели атаки и ждали дроны, если успевали, то сбивали. Ныне оказалось этого недостаточно. И нужно сбивать на стадии начала маршрута. Если обнаруживалось, что дроны (морские или воздушные) запускались с неважно какого судна, то оно должно быть уничтожено - иначе не остановить. Это что нельзя было предвидеть? И блин молчат упорно, откуда дрон в районе Керчи. Блин, научитесь, наконец, говорить правду людям, какой бы она не была. Нет, блин, все бы замазать нихрена не сделать и все тип топ!
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13 час.
Сергей Нововожилов
На Чёрном море воевал мой Батя. От границы, Одессы, Крыма, Геленджика и до болгарии. Не он один воевал. Флот черноморский воевал и все другие войска. А сегодня что бздите?
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11 час.
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