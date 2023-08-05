Политолог Марков об ударе по танкеру SIG: по согласованию с США Украина начала атаки торговых судов, это новый уровень эскалации

E

Ed

Бесит беспомощность России в Черном море. Раньше сидели возле цели атаки и ждали дроны, если успевали, то сбивали. Ныне оказалось этого недостаточно. И нужно сбивать на стадии начала маршрута. Если обнаруживалось, что дроны (морские или воздушные) запускались с неважно какого судна, то оно должно быть уничтожено - иначе не остановить. Это что нельзя было предвидеть? И блин молчат упорно, откуда дрон в районе Керчи. Блин, научитесь, наконец, говорить правду людям, какой бы она не была. Нет, блин, все бы замазать нихрена не сделать и все тип топ!