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Теннисист Медведев сообщил, что Рублев дал ему прозвище Осьминог

Теннисист Медведев сообщил, что Рублев дал ему прозвище Осьминог

Российский теннисист Андрей Рублёв дал своему соотечественнику Даниилу Медведеву прозвище Осьминог. Спортсмен рассказал, что сначала ему не очень нравилось данное прозвище, но со временем он к нему привык.

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