Al Arabiya: Блинкен посетит Израиль в конце этой недели

Global Look Press/Haim Zach/GPO Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль в конце недели 31 октября – 5 ноября, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в американских политических кругах.
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