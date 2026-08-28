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Царьград

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Россия и Белоруссия объединяют усилия в санаторно-курортном туризме

Россия и Белоруссия объединяют усилия в санаторно-курортном туризме

Санаторно-курортный туризм: Россия и Беларусь создают общее пространство.28 сентября 2026 года в Москве на территории Посольства Республики Беларусь пройдёт Международная практическая конференция «Диалоги мастерства.

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