Россия и Белоруссия объединяют усилия в санаторно-курортном туризме

Санаторно-курортный туризм: Россия и Беларусь создают общее пространство.28 сентября 2026 года в Москве на территории Посольства Республики Беларусь пройдёт Международная практическая конференция «Диалоги мастерства.
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