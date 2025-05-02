Вице-спикер ГД Чернышов: РФ может предложить США провести конференцию по истории

Россия может предложить США провести международную научную конференцию по теме исторической правды. Туда следует пригласить в том числе президента США Дональда Трампа, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет ТАСС.
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