СЦКК: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли два человека

Два мирных жителя погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Два мирных жителя погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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