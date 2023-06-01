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СЦКК: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли два человека

СЦКК: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибли два человека

Два мирных жителя погибли при обстреле Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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