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Царьград

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Ковальчук сообщил о ликвидации 193 беспилотников в Брянской области

Ковальчук сообщил о ликвидации 193 беспилотников в Брянской области

Егор Ковальчук, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области, сообщил, что за сутки подразделениями ПВО вместе с другими спецслужбами региона удалось уничтожить 193 вражеских беспилотника самолетного типа.

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