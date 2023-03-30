Глава МВФ поделилась прогнозом для мировой экономики в 2023 году

Мировая экономика далека от стабильности и находится в зоне турбулентности. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева поделилась прогнозом для мировой экономики на 2023 год на Боаосском Азиатском форуме в Китае.
Мировая экономика далека от стабильности и находится в зоне турбулентности. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева поделилась прогнозом для мировой экономики на 2023 год на Боаосском Азиатском форуме в Китае.
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