Наш потерянный мир

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Глава МВФ поделилась прогнозом для мировой экономики в 2023 году

Глава МВФ поделилась прогнозом для мировой экономики в 2023 году

Мировая экономика далека от стабильности и находится в зоне турбулентности. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева поделилась прогнозом для мировой экономики на 2023 год на Боаосском Азиатском форуме в Китае.

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