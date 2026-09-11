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Более 1000 юных уральцев нарисовали свой вариант «Города будущего»

Более 1000 юных уральцев нарисовали свой вариант «Города будущего»

В Свердловской области при информационной поддержке регионального отделения «Единой России» прошел творческий марафон детского рисунка «Мой город будущего», в котором приняли участие более тысячи юных художников из разных муниципалитетов региона.

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