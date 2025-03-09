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Маск назвал безумием отказ румынского ЦИК зарегистрировать Джорджеску

Маск назвал безумием отказ румынского ЦИК зарегистрировать Джорджеску

Отказ Центрального избирательного бюро Румынии утвердить кандидатуру Кэлина Джорджеску в качестве кандидата на выборах президента страны является безумием, заявил куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск 9 мартя в соцсети X.

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