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Дочь российской артистки Тамары Акуловой умерла в 46 лет

Дочь российской артистки Тамары Акуловой умерла в 46 лет

Российскую актрису театра и кино и телеведущую Анну Шерлинг сразило длительное тяжелое заболевание. Артистка скончалась в возрасте 46 лет.

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