Минцифры может обязать Apple устанавливать приложения из сторонних магазинов

Минцифры планирует ввести в весеннюю сессию Госдумы законопроект, который обяжет Apple открывать свои телефоны, чтобы на них можно было устанавливать приложения из сторонних магазинов, пишет «Ъ» со ссылкой на министра Максута Шадаева.