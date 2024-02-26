Минцифры может обязать Apple устанавливать приложения из сторонних магазинов

Минцифры планирует ввести в весеннюю сессию Госдумы законопроект, который обяжет Apple открывать свои телефоны, чтобы на них можно было устанавливать приложения из сторонних магазинов, пишет «Ъ» со ссылкой на министра Максута Шадаева.
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