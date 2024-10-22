Расчеты 152-мм САУ «Акация» артиллерии группировки войск «Восток» поразили пункты дислокации подразделений беспилотной авиации ВСУ на Угледарском участке СВО

Основная задача расчетов самоходной артиллерии группировки войск «Восток» – оказание огневой поддержки нашим штурмовым подразделениям и ведение контрбатарейной борьбы, в том числе с артиллерийскими орудиями западного производства.
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