В Бурятии люди массово отравились шаурмой

27 ноября в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии зарегистрировали массовое отравление. По данным Роспотребнадзора, пострадали 14 человек, больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
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