Зампредседателя ПК ВСНП подчеркнул важность укрепления правовых гарантий для усиления национальной сплоченности и прогресса

Чанчунь, 22 мая /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Хунчжун призвал содействовать формированию сильного чувства общности китайской нации и укреплять правовые гарантии для усиления национальной сплоченности и прогресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)