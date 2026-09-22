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Курские новости

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Минобороны сообщило о перехвате 297 украинских дронов в регионах России

Минобороны сообщило о перехвате 297 украинских дронов в регионах России

Перехвачены и уничтожены 297 украинских беспилотников над 14 регионами России и Крымом. Минобороны РФ предупредило об опасности приближения к обломкам.

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