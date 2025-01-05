Девочка созрела? Самые скандальные фотосессии юных знаменитостей

18-летняя Бритни Спирс, 16-летняя Анджелина Джоли, 10-летняя Брук Шилдс… Все эти будущие знаменитости в юном возрасте стали участницами провокационных фотосессий, которые в свое время вызвали неоднозначную реакцию у публики.
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