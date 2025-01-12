Пророчество известной гадалки про войну начинает сбываться

Залужный рассказал о сбывшемся пророчестве гадалки, что 25 лет назад гадалка предсказала ему войну! Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал, что 25 лет назад гадалка предсказала ему страшную войну, где он «будет главным».