Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Ничему, Вас, дама, жизнь не учит. Потешались Вы над Венделом вместе со своими друзьями с красно-белых телег, потешали...Путин высказался ...
  • Лена Мисько
    13 декабря: Вендел просит своего агента повлиять на русских и организовать трансфер из «Зенита» во «Фламенго» 14 де...Путин высказался ...
  • Максим Комаров
    Ты не заметил? Я и придерживаюсь«Зенит» остался б...

Путин высказался об ОИ-2024, безголевой антирекорд Овечкина, «Россия 25» забросила 5 шайб «Звездам и ВХЛ», Месси, Холанд и Мбаппе претендуют на The Best и другие новости

Путин высказался об ОИ-2024, безголевой антирекорд Овечкина, «Россия 25» забросила 5 шайб «Звездам и ВХЛ», Месси, Холанд и Мбаппе претендуют на The Best и другие новости

1. Президент России Владимир Путин высказался о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры-2024: «Надо смотреть на условия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
13 декабря: Вендел просит своего агента повлиять на русских и организовать трансфер из «Зенита» во «Фламенго» 14 декабря:
Ответить
6 час.
Максим Комаров
Ничему, Вас, дама, жизнь не учит. Потешались Вы над Венделом вместе со своими друзьями с красно-белых телег, потешались. Всю, почитай, летне-осеннюю пору потешались. Ну и до потешались! Приехал Вендел и, прямо с пляжа, не тренируясь особо, в полноги, практически, разорвал Спартак в красные и белые лоскуты! Говорю ж: не будите лихо - пока оно тихо. Больно будет потом
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх