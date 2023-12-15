Путин высказался об ОИ-2024, безголевой антирекорд Овечкина, «Россия 25» забросила 5 шайб «Звездам и ВХЛ», Месси, Холанд и Мбаппе претендуют на The Best и другие новости

Максим Комаров

Ничему, Вас, дама, жизнь не учит. Потешались Вы над Венделом вместе со своими друзьями с красно-белых телег, потешались. Всю, почитай, летне-осеннюю пору потешались. Ну и до потешались! Приехал Вендел и, прямо с пляжа, не тренируясь особо, в полноги, практически, разорвал Спартак в красные и белые лоскуты! Говорю ж: не будите лихо - пока оно тихо. Больно будет потом