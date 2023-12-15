Путин высказался об ОИ-2024, безголевой антирекорд Овечкина, «Россия 25» забросила 5 шайб «Звездам и ВХЛ», Месси, Холанд и Мбаппе претендуют на The Best и другие новости

1. Президент России Владимир Путин высказался о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Игры-2024: «Надо смотреть на условия.
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