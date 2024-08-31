На Украине знатно бабахнуло после потери F-16: в Киеве началась грызня

Судя по всему, во время первого совместного взаимодействия Patriot и F-16 из-за плохой координации действий ПВО произошел фатальный инцидент REUTERS Скандал с F-16, который был уничтожен вместе с украинским летчиком подполковником Алексеем Месем, посмертно получившим к статусу покойника еще и звание полковника, продолжает разгораться на Украине.