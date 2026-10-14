Постановление вступит в силу 24 октября. Оформлять разрешение обязаны граждане стран ЕАЭС и государств, с которыми у Казахстана безвизовый режим, а также США, Великобритании, всех стран Евросоюза, Японии, Турции, Ирана, Индии и ряда других стран.