Постановление вступит в силу 24 октября. Оформлять разрешение обязаны граждане стран ЕАЭС и государств, с которыми у Казахстана безвизовый режим, а также США, Великобритании, всех стран Евросоюза, Японии, Турции, Ирана, Индии и ряда других стран.
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