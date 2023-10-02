Диета офисного сотрудника, или Пять секретов питания, которые мало кто знает

Этери Колесник терапевт, кардиолог 1. Работа за компьютером: откуда берется «зверский» аппетит? Интеллектуальная активность головного мозга сжигает очень мало калорий — всего на три больше, чем организм тратит во время отдыха.
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