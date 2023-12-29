В Швеции завершили следствие о незаконном захоронении тысяч тонн мусора

Обвинение по делу о незаконном захоронении тысяч тонн мусора компанией по утилизации отходов NMT Think Pink выдвинуто 11 гражданам, сообщил руководивший предварительным расследованием прокурор Андерс Густафссон 28 декабря на пресс-конференции, пишет газета Expressen.
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