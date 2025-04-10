МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Средства на поставку нового вооружения, которое потребовал глава киевского режима Владимир Зеленский от США, вероятнее всего, будут получены от замороженных российских активов.
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