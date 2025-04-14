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Украина пугает ВС РФ лазерным комплексом: возможности «Тризуба» шокировали Европу

Украина пугает ВС РФ лазерным комплексом: возможности «Тризуба» шокировали Европу

В ходе конференции, посвященной перспективам сотрудничества европейской оборонной промышленности с украинским ОПК, командующий Силами беспилотных систем ВСУ, представил видеоролик, демонстрирующий испытания лазерного оружия под названием "Тризуб", заявленного как разработка украинского производства.

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