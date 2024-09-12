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В Госдуме прокомментировали попытку захвата ВСУ буровой вышки в Черном море

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) «фашиствующими пиратами», комментируя их попытку захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море.

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