Одоевский межрайонный суд вынес приговор 43-летнему жителю поселка Октябрьский Ленинского района. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч.
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