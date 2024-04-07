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Экоактивистку Грету Тунберг задержали в Нидерландах

Экоактивистку Грету Тунберг задержали в Нидерландах

Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана во время акции протеста в Нидерландах 6 апреля. Это произошло после того, как группа активистов пыталась перекрыть главную автомагистраль страны - трассу A12.

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