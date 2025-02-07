Защита соучастника Фургала хотела его освобождения от наказания из-за рака

Согласно решению суда, поступившему в распоряжение РИА Новости, защита Марата Кадырова, которого считают соучастником экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ходатайствовала об освобождении своего подзащитного от наказания по медицинским причинам.