Защита соучастника Фургала хотела его освобождения от наказания из-за рака

Согласно решению суда, поступившему в распоряжение РИА Новости, защита Марата Кадырова, которого считают соучастником экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ходатайствовала об освобождении своего подзащитного от наказания по медицинским причинам.
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