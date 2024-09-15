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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапорт про дело о 115 нарушениях: «Директора «Сити» сказали нам не беспокоиться, потому что клуб не нарушил ни одного правила. Как говорит Гвардиола, если что-то не так – они заплатят за это»

«Когда появились новости об этом, спортивный и исполнительный директора пришли и сообщили всем игрокам и тренерам, что можно совершенно не волноваться, потому что «Манчестер Сити» не нарушил ни одного правила.

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