Широков, Мёрфи и Бучельников выиграли первые конкурсы Матча звёзд КХЛ

В Новосибирске состоялась программа первого дня мастер-шоу Матча звёзд КХЛ 2025 года. В конкурсе на самый эффектный буллит победу одержал Сергей Широков, круг на скорость быстрее всех пробежал Дмитрий Бучельников, а самый сильный бросок удался Тревору Мёрфи.