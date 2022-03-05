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"Толпой собираются, смотрят": что творится в популярном районе Владивостока, гадают люди

"Толпой собираются, смотрят": что творится в популярном районе Владивостока, гадают люди

В социальной сети Instagram vtoryak.vdk (12+) жители Владивостока активно гадают на тему того, что творится в популярном районе города.

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