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Волонтеры с удовольствием взялись за снос Десятинного храма

Волонтеры с удовольствием взялись за снос Десятинного храма

Волонтерская организация Repair Together выразила готовность бесплатно снести Десятинную церковь, находящуюся на территории Национального музея истории Украины, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на «Суспільне».

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