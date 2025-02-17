В РФ ученые создали тест для определения растительных жиров в сливочном масле

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали экспресс-тест, с помощью которого можно точно определить содержание растительных жиров в сливочном масле.
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