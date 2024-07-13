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Заочный ответ на крики Соловьёва дал волонтёр: "А может, олигархам выгодно, чтобы БПЛА взрывались?"

Заочный ответ на крики Соловьёва дал волонтёр: "А может, олигархам выгодно, чтобы БПЛА взрывались?"

Военный волонтёр Роман Алёхин дал заочный ответ на крики телеведущего Соловьёва. Он отметил, что все эмоции по поводу вражеских БПЛА и провокаций врага можно погасить одним рассуждением.

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