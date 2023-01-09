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Тарасова о российских фигуристах в Монголии: «Любое выступление было бы на пользу. Монголия не страна, что ли?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российские фигуристы могут выступить в Монголии.

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