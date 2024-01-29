США могут ответить массированным ударом после атаки на военную базу

Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil Подполковник СЩА в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РЕН ТВ не исключил вероятность того, что Соединенные Штаты решать нанести массированный удар после атаки на их военную базу, при которой погибли три солдата и были ранены еще 34.
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