США могут ответить массированным ударом после атаки на военную базу

Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil Подполковник СЩА в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РЕН ТВ не исключил вероятность того, что Соединенные Штаты решать нанести массированный удар после атаки на их военную базу, при которой погибли три солдата и были ранены еще 34.