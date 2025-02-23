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Глюкоза снижает вес до 48 кг, гонорар взлетел до 3 млн за концерт

Глюкоза снижает вес до 48 кг, гонорар взлетел до 3 млн за концерт

Певица Глюкоза резко похудела, снизив вес до 48 кг, но её гонорары выросли до 3 млн рублей. Артистка часто бывает в ночных клубах и участвует в концертах.

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